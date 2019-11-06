Пикеты, как и любые мероприятия, должны проводиться строго по закону - Сивак

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые мероприятия в городе, в том числе предвыборные пикеты, должны соответствовать заявленной тематике и проводиться в рамках закона. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Избирательная кампания идет в штатном режиме. Созданы все условия, чтобы кандидаты в депутаты могли донести свои программы до избирателей, а те могли их услышать, оценить и принять решения. Считаем, что любые мероприятия могут проходить только в рамках заявленных тематик и законодательства. Другого мы не признаем", - подчеркнул Анатолий Сивак.

Выборы членов Совета Республики Национального собрания, кампания по выборам в Палату представителей - этими событиями насыщены нынешние дни в Беларуси в целом и Минске в частности. Кроме того, торжественно открываются важные социальные объекты к 7 ноября. "Много различных мероприятий - город живет своей жизнью, отмечает праздники. Задача властей - обеспечить спокойствие и порядок", - заключил председатель Мингорисполкома.-0-