План реализации Концепции председательства Беларуси в СНГ в 2021 году включает 100 мероприятий

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. План мероприятий по реализации Концепции председательства Беларуси в СНГ в 2021 году включает 100 пунктов, предусматривающих деятельность по самым различным направлениям. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В числе запланированных на будущий год встреч - заседание 28 мая в Минске Совета глав правительств стран СНГ. Юбилейное заседание Совета глав государств СНГ и принятие заявления в связи с 30-летием образования СНГ запланировано на 15 октября в белорусской столице.

Взаимодействие в сфере политики и безопасности предусматривает многоуровневые межмидовские консультации, в том числе по вопросам сопряжения интеграционных процессов в рамках СНГ и ЕАЭС, а также проработку возможностей расширения сотрудничества СНГ с ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Запланированы также мероприятия экономического и гуманитарного сотрудничества. Отдельно в плане обозначены мероприятия, приуроченные к 30-летию Содружества. В их числе международный конкурс военно-научных работ, а также проведение единого урока, посвященного юбилейной дате, в образовательных учреждениях государств СНГ.-0-