Планов по расширению ОДКБ нет, но вскоре у организации появятся партнеры и наблюдатели - Семериков

4 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Планов по расширению Организации Договора о коллективной безопасности в настоящее время нет, но вскоре в ОДКБ появятся институты партнерства и наблюдателей. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши нормативно-правовые документы предполагают вступление в ОДКБ третьих стран, это предусмотрено уставом, Договором о коллективной безопасности, - сказал Валерий Семериков. - Каких-то планов по вступлению мы не выстраиваем, это добрая воля каждого государства, если оно желает вступить (в ОДКБ - Прим. БЕЛТА) и поддерживает цели и задачи, которые стоят перед организацией, соответствует требованиям, которые определены в том числе международным законодательством. Конечно, мы надеемся на расширение наших рядов с принятием документов, которые позволят иметь организации партнеров и наблюдателей при ОДКБ".

Валерий Семериков напомнил, что решение о создании институтов партнерства и наблюдателей в ОДКБ было принято главами государств организации на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2018 года. Сейчас в странах ОДКБ идут соответствующие процедуры по ратификации документа.

Валерий Семериков также пояснил, что партнер ОДКБ - это государство или международная организация, разделяющие цели и принципы ОДКБ, желающие установить и развивать с организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес с принятием обязательств по участию в практических мероприятиях ОДКБ. В свою очередь наблюдатель при ОДКБ - это государство или международная организация, заинтересованные в изучении открытой нормативно-правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств по участию в практических мероприятиях организации.

Валерий Семериков также добавил, что есть определенный перечень требований к партнерам и наблюдателям. В частности, все кандидаты должны быть членами ООН, не должны иметь конфликтов на своей территории.-0-