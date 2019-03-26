Плевенский регион Болгарии намерен развивать торгово-экономическое взаимодействие с областями Беларуси

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плевенский регион Болгарии намерен развивать торгово-экономическое взаимодействие с областями и городами Беларуси. Конкретные механизмы и направления этой работы обсуждались во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Болгарии Александра Лукашевича с руководством Плевенской области и города Плевена, сообщили БЕЛТА в посольстве нашей страны в Болгарии.

Накануне посол Беларуси встретился с мэром города Георгом Спартанским и губернатором Плевенской области Мирославом Петровым. "Стороны наметили механизмы и направления работы по развитию торгово-экономического взаимодействия города и области по линии побратимского сотрудничества с Брестом, а также другими регионами Беларуси", - рассказали в посольстве. Они также обменялись мнениями о возможностях активизации гуманитарного сотрудничества, в первую очередь в сфере культуры и образования, а также проведения совместных мероприятий в этих сферах.

В рамках визита в Плевен состоялась встреча Александра Лукашевича с председателем группы дружбы "Болгария-Беларусь" Народного собрания Болгарии Василом Антоновым. Основной темой беседы стали динамика и перспективы развития контактов между парламентами Беларуси и Болгарии. Речь шла и о преспективах проведения двусторонних мероприятий. "Отдельно обсуждены возможности оказания депутатом болгарского парламента содействия развитию прямых контактов между представителями бизнеса Плевена, от которого он избран, и деловыми кругами Беларуси", - отметили в посольстве.

Александр Лукашевич и Васил Антонов в память о белорусских воинах, принимавших участие в освобождении Плевена в годы Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, возложили цветы к часовне Святого Георгия Победоносца на центральной площади города.-0-

Фото посольства Беларуси в Болгарии