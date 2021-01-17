17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное консульство Беларуси открылось в Камеруне. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Нигерии.

"В городе Дуале состоялась официальная церемония вступления в должность и открытия офиса Почетного консула Республики Беларусь в Республике Камерун Игоря Колесникова, - говорится в сообщении. - Во время церемонии губернатор Прибрежного региона Камеруна Самуэль Дибуа вручил почетному консулу Беларуси консульскую экзекватуру".

В мероприятии также приняли участие представители Министерства внешних связей Камеруна, посольства Беларуси в Нигерии, органов исполнительной и судебной власти, бизнес-сообщества и СМИ.

Кроме того, состоялась встреча почетного консула и представителя посольства Беларуси в Нигерии с губернатором Прибрежного региона Камеруна, во время которой стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между Беларусью и Камеруном. Губернатор выразил заинтересованность посетить Беларусь для ознакомления с ее экономическим потенциалом.

Игорь Колесников - гражданин Республики Беларусь, врач по образованию. Живет в Камеруне с 1995 года. Является исполнительным директором камерунской компании GROUP FORM S.A.R.L, осуществляющей продажу и сервисное обслуживание медицинской техники на территории Камеруна, а также занимается частной врачебно-хирургической практикой в Дуале. Широко известен в бизнес-кругах Камеруна.-0-

Фото посольства Беларуси в Нигерии