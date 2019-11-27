Почетное консульство Беларуси появится в швейцарском городе Праттельн

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси назначило владельца индустриального парка BUSS, президента холдинга Ceres Group, коллекционера и мецената Германна Александера Бейелера почетным консулом Беларуси в Швейцарии с офисом в городе Праттельн. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швейцарии.

Бизнесмену 20 ноября была оформлена экзекватура от имени президента Швейцарии Ули Маурера и федерального канцлера Швейцарии Вальтера Турнхерра на выполнение функций почетного консула Беларуси с консульским округом в кантонах Люцерн, Ури, Обвальден, Нидвальден, город Базель, Базель-Ланд, Граубюнден, Ааргау, Золотурн. Ранее в соответствии с процедурой приказ о назначении консула был подписан министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Открытие почетного консульства в Праттельне будет способствовать развитию белорусско-швейцарского сотрудничества в целом, а также налаживанию и активизации связей непосредственно с немецкоязычными кантонами Швейцарии в различных областях", - отметили в посольстве. В дипмиссии добавили, что для белорусов появится дополнительный адрес, по которому они могут получить первую помощь и консульскую поддержку.

Открытие представительства запланировано в начале марта 2020 года.-0-