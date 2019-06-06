Почти 40 представителей МПА СНГ вошли в мониторинговую миссию на выборах в Казахстане

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с приглашением Министерства иностранных дел Казахстана сформирована группа из 37 международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ для осуществления долгосрочного и краткосрочного мониторинга подготовки и проведения внеочередных выборов президента Казахстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межпарламентской ассамблеи.

В состав группы входят 37 международных наблюдателей, представляющие семь государств - участников ассамблеи (Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан).

"Среди них депутаты, представители высших законодательных органов власти, а также сотрудники секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ", - говорится в сообщении. Координатором группы назначен заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильяс Умаханов.

Группа наблюдателей от МПА СНГ осуществляет свою деятельность в составе миссии наблюдателей от СНГ. Общее число членов миссии, возглавляемой председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, составляет более 430 человек.

В период краткосрочного мониторинга пройдут встречи с руководством Парламента, Центральной избирательной комиссии Казахстана и территориальных избирательных комиссий, представителями штабов кандидатов, участвующих в выборах, а также членами наблюдательных миссий других международных организаций.

В день голосования международные наблюдатели от МПА СНГ в соответствии с индивидуальными маршрутами будут осуществлять мониторинг на участках для голосования в Нур-Султане, населенных пунктах Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей, а также на зарубежных избирательных участках, расположенных в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Москве и Санкт-Петербурге.-0-