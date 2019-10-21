Почти 4,5 тыс. национальных наблюдателей аккредитовано на парламентских выборах в Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная, территориальные и окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, по данным на 21 октября, аккредитовали 4488 национальных наблюдателей. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Больше всего среди национальных наблюдателей представителей общественных объединений (4,1 тыс.). Лидерство сохраняют профессиональные союзы, от них аккредитовано 937 человек. От Белорусского республиканского союза молодежи и РОО "Белая Русь" наблюдать за выборами будут 881 и 848 человек соответственно.

Политические партии на данный момент направили на выборы 165 наблюдателей, из которых 138 - от Коммунистической партии Беларуси.

Аккредитованные при окружных избиркомах вправе присутствовать в этих комиссиях при приеме протоколов о результатах голосования на избирательных участках. Наблюдатель, направленный на заседания участковой избирательной комиссии, вправе в числе прочего вести наблюдение на соответствующем участке для голосования. Во время досрочного голосования и в день выборов наблюдатели вправе получать информацию о количестве избирателей, включенных в списки, и числе принявших участие в голосовании.

Кроме того, аккредитацию на парламентских выборах в Беларуси получили 356 международных наблюдателей, в том числе 302 человека от СНГ, 42 - от БДИПЧ ОБСЕ, 12 - зарубежных ЦИК. Иностранные эксперты вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, встречаться с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами, наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-