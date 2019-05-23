Под председательством Беларуси в Вене прошла дискуссия по предупреждению преступлений

23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Под председательством постоянного представителя Беларуси при международных организациях Елены Купчиной в Вене прошла тематическая дискуссия по вопросам предупреждения преступлений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипмиссии в Австрии.

Дискуссия состоялась в рамках продолжающейся в Отделении ООН в Вене 28-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Были обсуждены вопросы предупреждения преступлений, мотивированных нетерпимостью или дискриминацией. Эта тема является одним из приоритетов работы ООН в 2019 году. По инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша начата разработка общесистемной стратегии ООН и глобального плана действий по борьбе с ненавистнической риторикой и преступлениями на почве ненависти.

Фото посольства Беларуси в Австрии

Постоянный представитель Беларуси выступила также в роли модератора на прошедшем на полях сессии мероприятии "Сотрудничество Европейского союза и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) по вопросам предотвращения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов". Участники обсудили вопросы реализации Глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов - GLO.AC флагманской инициативы УНП ООН и ЕС с общим бюджетом 11 млн евро, в рамках которой реализуются проекты технической помощи в 13 странах, включая Беларусь. В Беларуси GLO.ACT реализуется в форме серии учебных мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов МВД и других госорганов в таких сферах, как борьба с сексуальной эксплуатацией детей в интернете, защита прав ребенка, противодействие торговле людьми для трудовой эксплуатации.

Девять стран - членов ООН (Беларусь, Бельгия, Франция, Швеция, Италия, Израиль, Эквадор, Румыния, Доминиканская Республика) присоединились к информационной кампании УНП ООН "Голубое сердце". Кампания направлена на повышение осведомленности о проблеме торговли людьми, удержание этой проблемы в фокусе постоянного внимания международного сообщества и поддержку усилий, направленных на ее решение. Средства, собранные во время мероприятий кампании, направляются в Целевой фонд ООН по защите жертв торговли людьми. Таким образом, сегодня "Голубое сердце" объединяет усилия уже 27 государств.

В развитие принятой в 2018 году по инициативе Беларуси резолюции на полях сессии состоялась дискуссия на тему "Роль технологий в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, и противодействии этому виду преступности", организованная постоянным представительством Беларуси в Вене совместно с УНП ООН, ОБСЕ и международной НПО Equality Now.

Подробно обсуждено то, каким образом современные информационные и коммуникационные технологии способствуют сексуальной эксплуатации онлайн, проблемы выявления и расследования таких преступлений, правовые и технологические способы противодействия им.-0-