Под председательством постпреда Беларуси в Женеве прошло заседание Исполкома ЕЭК ООН

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством постоянного представителя Республики Беларусь в Женеве Юрия Амбразевича в Женеве состоялась 112-я официальная сессия Исполнительного комитета Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в постоянном представительстве Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Обсуждены организационные аспекты проведения в апреле 2021 года в Женеве 69-й сессии ЕЭК ООН по теме "Содействие циркулярной экономике и устойчивому управлению природными ресурсами". Были рассмотрены в числе других вопросов предварительная повестка мероприятия и проект заявления сегмента высокого уровня.

Кроме того, в центре внимания были вопросы подготовки Регионального форума по устойчивому развитию в регионе ЕЭК ООН, намеченного на март 2021 года.-0-