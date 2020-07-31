Подготовка визита Владимира Зеленского в Беларусь обсуждена дипломатами двух стран

31 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы подготовки визита Президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь обсуждены в Киеве. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского Министерства иностранных дел.

"31 июля состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине Игоря Сокола с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром, - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. - Во время беседы стороны обсудили ход подготовки визита Президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, а также организации 8-9 октября этого года III Форума регионов двух стран в Гродно".

Кроме того, была рассмотрена возможность проведения белорусско-украинских межмидовских политических консультаций, как предполагается, в сентябре в Минске.-0-