Подготовку к заседаниям Совета глав государств и СМИД СНГ обсудят в Минске

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 25 сентября в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Первым пунктом повестки дня станет деятельность Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств Содружества. Созданный в 2012 году совет занимается подготовкой предложений по формированию и реализации межгосударственных программ и проектов, совершенствованием нормативной правовой базы в области фундаментальной науки. Совет тесно взаимодействует с национальными академиями наук и другими организациями, работающими в области фундаментальной науки стран Содружества, а также с органами отраслевого сотрудничества, Исполнительным комитетом СНГ, органами государственной власти государств - участников соглашения. Подробно о работе совета постпредов проинформирует его председатель, президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими.

Кроме того, планируется рассмотреть подготовку к очередным заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в Ашхабаде 10 и 11 октября соответственно. Директор организационного департамента Исполкома СНГ Виталий Бусько проинформирует постоянных полномочных представителей о реализации плана организационно-практических мероприятий по подготовке к заседаниям и степени готовности вносимых на рассмотрение документов.

Затем члены Совета постпредов обсудят итоги рассмотрения вопроса "О реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года" на заседании Экономического совета СНГ в сентябре этого года, сведения будут представлены директором департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Игорем Илингиным. Постоянные полномочные представители обсудят также ряд других вопросов, входящих в их компетенцию.-0-