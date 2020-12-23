Подготовку к заседанию белорусско-катарского межправкомитета обсудили в Минске

23 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В МИД Беларуси 22 декабря состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Сергея Алейника с временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Мешаалем аль-Аттыйя. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На переговорах стороны обсудили актуальные направления белорусско-катарского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях и подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества между странами.

Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов обмена визитами официальных и деловых делегаций, а также проведения очередного заседания совместного межправительственного комитета и консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Катара.-0-