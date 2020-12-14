Подготовку Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 год обсудили в Совете Республики

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по устойчивому развитию состоялось сегодня в Совете Республики Национального собрания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"2020 год очень важный не только для Беларуси в плане реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, но и для всего международного сообщества. Это стартовый год, который запускает последнее десятилетие до окончания Повестки дня - 2030", - сказал заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко.

По его мнению, для Беларуси этот год также является годом формирования новых стратегических документов и планов на следующий программный период, которые также должны быть гармонизированы с Целями устойчивого развития.

На заседании члены совета рассмотрели прогресс Беларуси в достижении ЦУР, а также обсудили подготовку Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года, Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, государственных отраслевых программ. Также рассмотрены вопросы зеленой экономики и устойчивого развития в условиях изменения климата.

"От того, как мы спланируем наши дальнейшие шаги по развитию страны, будет зависеть успешность реализации Республикой Беларусь Повестки дня - 2030. Достижение высоких стандартов уровня жизни населения, качественный рост экономики, формирование полноценной конкурентной среды, создание комфортных условий для жизнедеятельности и развития личностного потенциала, сохранение природных систем для нынешних и будущих поколений должны стать для нас основополагающими приоритетами", - отметил национальный координатор по достижению ЦУР.

Участники совета подчеркнули чрезвычайную важность новых усилий и генерации идей, направленных на совершенствование архитектуры устойчивого развития.

В заседании совета приняли участие представители государственных органов и организаций, агентств системы ООН, члены парламентской и партнерской групп по ЦУР.-0-

Фото Максима Гучека