Подгруппы ТКГ по ситуации на востоке Украины проводят переговоры в Минске

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Позже запланированы переговоры трехсторонней контактной группы. Предыдущее заседание ТКГ прошло 16 января.

По итогам минувшей встречи контактной группы спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау призвала стороны конфликта усилить противоминную деятельность. В 2019 году число гражданских жертв значительно уменьшилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. В январе 2020 года по сравнению с концом 2019-го заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. В прошлом году не погиб ни один ребенок. При этом главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, констатировала Хайди Грау.-0-