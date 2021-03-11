Подходы и инициативы по реформированию Совбеза ООН обсудили в МИД

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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник встретился с чрезвычайными и полномочными послами четырех стран. На встрече присутствовали руководители дипмиссий Италии в Беларуси Марио Бальди, Республики Корея Тхэ Чжун Ёль, Пакистана Саджад Хан и Турции Мустафа Озджан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам функционирования международных организаций. Состоялся обмен мнениями относительно существующих подходов и инициатив по реформированию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - проинформировали в МИД.-0-