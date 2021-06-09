Подлость невиданная - Захарова о призывах ввести санкции против предприятий Беларуси

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала невиданной подлостью призывы ввести санкции против основных предприятий Беларуси. Об этом Мария Захарова написала в Telegram, сообщает БЕЛТА.

"На этих предприятиях белорусы работают. Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?" - возмутилась официальный представитель МИД РФ.

"Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная», - заключила Мария Захарова.-0-