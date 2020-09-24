Погосян: я знаю, что такое цветная революция, и не хочу повторения событий в Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я пережила цветную революцию в Армении и не хочу повторения событий на своей родине, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель белорусской общины Армении "Беларусь" Ирина Погосян.

"Конечно, все наши мысли сейчас в Беларуси. Я гражданка Беларуси. Я тоже голосовала на этих выборах, голосовала за Александра Лукашенко, - рассказала Ирина Погосян. - Так как у нас в Армении произошла так называемая бархатная революция, мне бы очень не хотелось, чтобы это произошло на моей родине. Мне очень жалко, что все это воспринимается на веру, что якобы это сам народ вышел, что это не организовано извне. Я все это уже видела более двух лет назад. Все то же самое было у нас. Только там, где у вас стояли женщины в белой одежде с цветами, у нас стучали мужчины в барабаны. Это, наверное, больше подходит под темперамент армян. А так все то же самое".

Председатель общины отметила, что белорусам нужно сохранить все то лучшее, что есть в стране. "Я очень хочу, чтобы все вернулось в мирное русло, чтобы сохранились те преимущества Беларуси, которых давно нет в других странах. Я имею в виду медицину, социальные условия. Сохранить эту чистоту, красоту, мир. Нет другой такой страны, - добавила она. - Я и члены нашей организации приезжаем в Беларусь на фестивали, стажировки и все видим сами. В Армении мы сохраняем белорусский язык, у нас есть воскресная школа, детские и взрослые вокальные коллективы. Когда я жила в Беларуси, наверное, мне это было не так важно. То есть я даже не задумывалась об этом. Все это было само собой. А когда я приехала сюда, для меня это стало самым главным в жизни, не считая семьи".-0-