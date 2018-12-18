Полад Бюльбюль оглы переизбран председателем правления фонда гуманитарного сотрудничества СНГ

18 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы переизбран председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС). Решение об этом принято сегодня в Москве на совместном заседании правления фонда и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МФГС.

На заседании одобрен перечень межгосударственных проектов, которые будут осуществляться при поддержке МФГС в 2019 году. В план вошли как традиционные акции фонда (Форум творческой и научной интеллигенции, премии "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов", комплексный проект "Минская инициатива", фестиваль школьного спорта, музыкальный конкурс им. А.Хачатуряна и др.), так и проекты, которые будут осуществляться при поддержке МФГС впервые. Среди них - Всемирный фестиваль эпосов народов мира, конкурс молодых международников им. А.Громыко, школа молодых химиков, научный семинар "Наскальная культура: миф, художество, мир".

"В связи с объявлением 2019 года Годом книги в СНГ к постоянным проектам фонда, посвященным поддержке книгоиздания и продвижению чтения (конкурс "Искусство книги", благотворительная акция "Книги в подарок", издание журнала "Дружба народов"), добавятся такие интересные проекты, как обучающий семинар "Архивы в цифровую эпоху", Евразийский конгресс библиотекарей и читательская ассамблея Содружества, - отметили в пресс-службе. - Большое внимание планируется уделить подготовке к предстоящему в 2020 году юбилею Победы. Центральным мероприятием станет международный проект "Великая Победа, добытая единством". Еще одна постоянная акция - поддержка поисковых экспедиций на полях сражений и международной конференции поискового движения России "Судьба солдата".

Всего в плане на 2019 год более 80 акций, которые объединят представителей всех стран СНГ.-0-