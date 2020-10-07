Политическая нестабильность ведет к обнищанию населения - эксперт

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическая нестабильность ведет к обнищанию населения, заявил в эфире телеканала СТВ политолог Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

"Ситуация в Кыргызстане показывает, что смена власти неконституционным путем ни к чему хорошему не приводит", - сказал Вадим Боровик. Он отметил, что в этой стране революционные процессы наблюдаются с 2005 года. В результате в рейтинге стран по индексу развития человеческого потенциала Кыргызстан занимает более низкое место, чем Беларусь. "А ВВП Беларуси в семь раз больше, притом что территория примерно одинаковая. Политическая нестабильность ведет к обнищанию населения", - подчеркнул эксперт.

Вадим Боровик обратил внимание на то, что в любом обществе есть деструктивные силы, которые не удовлетворены теми или иными политическими процессами и могут пытаться незаконным образом захватить власть, добиться определенных политических, социальных решений. "Как только общество начинает идти на поводу у этих сил, оно попадает в капкан. Если сегодня одна сила смогла захватить власть неконституционным путем, потом придет вторая, третья", - отметил политолог.

"Всегда за красивыми лозунгами, транспарантами стоят люди, которые преследуют конкретные интересы - это власть и собственность. Нужно понимать, что за ошибки агрессивного меньшинства платит все общество. Самая главная задача для нас, белорусов - сохранить мир, стабильность, согласие, вести необходимый диалог, чтобы внешние силы не воспользовались ситуацией в своих интересах", - резюмировал Вадим Боровик.-0-