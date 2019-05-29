Политические отношения Беларуси и Италии проходят стадию перезапуска - посол

29 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Политические отношения Беларуси и Италии проходят стадию перезапуска. Такое мнение высказал сегодня журналистам посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди, передает корреспондент БЕЛТА.

"Политические отношения Беларуси и Италии переживают стадию перезапуска. В феврале премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил Рим с правительственной делегацией. А 25 июня в Риме состоится заседание межправительственной экономической комиссии. Политические отношения развиваются, продолжается диалог между нашими странами как на двустороннем, так и на уровне Европейского союза, в рамках ОБСЕ", - констатировал посол.

Дипломат подчеркнул, что Италия выступает за развитие диалога между Беларусью и Евросоюзом. "Мы ратуем за укрепление отношений между Беларусью и ЕС. Чем больше будет диалога, чем больше будет приезжать граждан ЕС в Беларусь и наоборот, тем больше будет у нас возможностей, чтобы вместе расти", - уверен Марио Джорджо Стефано Бальди. Он выразил надежду на то, что в скором времени будет подписано соглашение между Беларусью и Европейским союзом об упрощении визового режима, которое сделает получение визы в страны ЕС для белорусов более простым и дешевым.

"Беларусь является союзником ЕС в борьбе с организованной преступностью, нелегальной миграцией, терроризмом, исламским фундаментализмом. Во всех этих аспектах Беларусь является частью решения проблем и никогда не становится источником проблем. Это должно быть ключом, определяющим подход Европейского союза к Беларуси. Не опасения, а взгляд в будущее с надеждой и верой в нашу молодежь", - подчеркнул посол.

По его словам, в основе двустороннего партнерства лежат прочные гуманитарные связи, сложившиеся после аварии на Чернобыльской АЭС. "Более чем за 30 лет, прошедших после катастрофы, около полумиллиона белорусских детей посетили Италию для оздоровления. Многие уже выросли, стали предпринимателями, артистами, политиками, заняты в других сферах, но хранят в своем сердце Италию и помогают развивать отношения между странами, являются своеобразными послами Италии в Беларуси. Эти отношения являются сердцем нашего двустороннего партнерства, потому что не зависят от смены правительства, объема товарооборота или других факторов", - пояснил Марио Джорджо Стефано Бальди.

Одним из ярких примеров международного взаимодействия в гуманитарной сфере можно назвать II Европейские игры, которые вскоре будет принимать Беларусь. Посольство Италии в Беларуси также не останется в стороне от этого события: Марио Джорджо Стефано Бальди станет участником эстафеты "Пламя мира". Кроме того, 24 июня в фан-зоне пройдет день, посвященный Италии. Здесь выступят уличный театр, фольклорная группа из Тосканы, которая покажет шоу с флагами, будет организована выставка фотографий об Италии.

По словам дипломата, для Беларуси очень важно и престижно принимать соревнования такого уровня. "Благодаря присутствию международных масс-медиа весь мир сможет убедиться, что Беларусь - динамичная, современная европейская страна", - резюмировал он.-0-