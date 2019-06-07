Политический диалог Беларуси и Польши способствует развитию экономического сотрудничества - Карчевский

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический диалог Беларуси и Польши способствует развитию торгово-экономического сотрудничества, заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский сегодня на открытии XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня радует большое количество участников форума из Польши и Беларуси. Это свидетельствует о том, что сотрудничество будет развиваться и будет выгодным для обеих стран", - сказал Станислав Карчевский.

Он поблагодарил председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича за большой вклад, решительность и активность в вопросах развития взаимодействия Беларуси и Польши. "Политические беседы, политические решения очень важны для того, чтобы затем разговаривать о торговом, экономическом обмене, инвестициях. Для нас очень важно, чтобы этот диалог, это сотрудничество между нашими странами развивались", - добавил он.

Станислав Карчевский подчеркнул, что Беларусь и Польшу объединяет очень многое. "Наш диалог развивается на пути к еще более глубокому сотрудничеству, - уверен он. - Нас объединяет не только бизнес, не только торговля, а что-то большее". В связи с этим маршал Сената Польши назвал особенно символичной вчерашнюю встречу в Гродно, когда была открыта мемориальная доска в честь известного польского музыканта, композитора и аранжировщика Чеслава Немена.

Он обратил особое внимание на развитие сотрудничества в сфере науки. Взаимодействие между академиями наук и университетами Беларуси и Польши развивается все более продуктивно, отметил Станислав Карчевский. Польша, как и Беларусь, развивает инновационную экономику, и объединение усилий и потенциала пойдет на пользу обеим странам.

В беседе с журналистами маршал Сената Польши отметил, что сотрудничество с Беларусью развивается по многим направлениям - политика, экономика, культура, наука. "Мы рады тому, что растет наш товарооборот и объем инвестиций, но очень важным является человеческое измерение. Наш основной приоритет - молодежь, будущее. Сотрудничество между нашей молодежью подталкивает меня к особому оптимизму. Поэтому так мы так смело обсуждаем наше сотрудничество на 2021-2027 годы", - подчеркнул он.

Станислав Карчевский также пригласил Михаила Мясниковича в Люблин для продолжения диалога по развитию сотрудничества Беларуси и Польши.-0-