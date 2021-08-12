Политический цугцванг Литвы ведет к государственному апокалипсису - Щекин

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Политический цугцванг Литвы ведет к государственному апокалипсису. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин."10 августа войдет в историю как день политического чернобыля тирании Литвы. Более 4 тыс. человек по согласованию с властями вышли мирной демонстрацией к Сейму с простыми вопросами и требованиями о справедливости и гражданских свободах и правах в своей стране. Они просили перемен - социальных гарантий. Власти Литвы поступили в традициях всего коллективного Запада - насилие, пытки, избиение, слезоточивый газ. Мы стали свидетелями политического банкротства и беспомощности руководства Литвы. Политический цугцванг Литвы ведет к государственному апокалипсису", - рассказал Николай Щекин.По его словам, весь мир увидел двуличие, неприкрытый цинизм, двойные стандарты и ложь. "Преступный режим Науседы перешел всяческие красные линии и развернул широкомасштабные репрессии против как своих граждан, так и мигрантов, бегущих от голода и войн. Попраны все возможные права, демократические принципы и гарантии свободного волеизъявления, - отметил аналитик. - Будем откровенны, Литва стала токсичной. Поощряя государственный терроризм в других странах и применяя методы нацистов у себя, волей не волей Литва развенчала миф о западной демократии и ценностях. Весьма странным на этом фоне выглядит молчание католической церкви. Не слышны осуждения со стороны брюссельской бюрократии и Вашингтона. Считаю, белорусская общественность и гражданское общество западноевропейских стран должны поддержать стремление литовского народа в отстаивании суверенитета и своих незыблемых прав".Николай Щекин подчеркнул, что невыносимые бесчеловечные условия, в которых содержатся мигранты на территории Литвы, стали оборотной стороной демократического Запада. "Массовые избиения, травля собаками женщин и детей мигрантов делигитимизируют государственную власть Литвы и ставят ее вне закона. Отказ Еврокомиссии финансировать строительство преград и барьеров из фонда ЕС демонстрирует надменность и двойные стандарты даже по отношению к своим идеологическим партнерам. Вся риторика литовских властей о якобы объявленной им гибридной войне извне несостоятельна, так как уже очевидно, что литовский народ устал от политического ханжества, так называемых европейских ценностей и демократических принципов, в основе которых закладывается ментальная сегрегация, - заявил он. - Европейские страны сторонятся Литвы, так как выход литовского народа на улицы стал провальным экзаменом всей демократии коллективного Запада. Думаю, что происходящее в соседней стране не только сможет со временем переформатировать институализацию государства, но и станет движущей силой в зарождении освободительного процесса от западноевропейской тирании".Николай Щекин добавил: "Литовский народ оказался в заложниках у собственной власти и поэтому Беларусь готова поддержать гражданские инициативы литовского народа в отстаивании свободы слова и прав. На «Большом разговоре» глава государства, отвечая на вопросы журналистов и общественности, подчеркнул открытость и диалогичность Беларуси во взаимодействии с соседями. Главное - принцип невмешательства, транспарентности намерений и ответственность перед своим народом".-0-