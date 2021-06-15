Политическое взаимодоверие Беларуси и Китая непрерывно укрепляется - Се Сяоюн

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическое взаимодоверие Беларуси и Китая непрерывно укрепляется, заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Се Сяоюн на международной онлайн-конференции "Беларусь и Китай: общая траектория развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году состоится знаменательное событие - 30-летие установления китайско-белорусских дипломатических отношений. За последние 30 лет благодаря непрерывной работе двух сторон и личной заботе лидеров государств поддерживается стабильное и здоровое развитие взаимоотношений. Деловое сообщество в различных сферах непрерывно поднимается на новую ступень и приносит выдающиеся результаты на благо народов двух стран", - отметил Се Сяоюн.

По его словам, в настоящее время развитие белорусско-китайских отношений характеризуется отличительными особенностями. "Во-первых, политическое взаимодоверие между двумя сторонами непрерывно укрепляется. Оба государства поддерживают тесные и частые обмены на высоком и высшем уровнях, тесную координацию в международных делах, а также твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов двух стран, - констатировал посол. - Во-вторых, торгово-экономическое сотрудничество сохраняет хорошую динамику развития. Несмотря на влияние пандемии, объем торговли между Китаем и Беларусью в прошлом году показал значительный рост, увеличившись на 10,7%. С января по апрель этого года общий объем импорта и экспорта товаров между странами составил $1,25 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58%. Китай стал вторым по величине торговым партнером Беларуси. Стороны достигли новых результатов в совместном строительстве инициативы "Пояс и путь", а Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" стал знаковым проектом этой инициативы".

Глава дипломатической миссии отметил, что гуманитарные обмены также становятся все более тесными. "Увеличивается число совместных научно-исследовательских проектов между двумя странами, которые приносят плодотворные результаты. В 2020 году в Беларуси обучились более 5 тыс. китайских студентов, а в Китае - свыше 1 тыс. белорусских. В Беларуси функционируют учрежденные Китаем институты Конфуция и Китайский культурный центр в Минске", - сказал он.

"Межрегиональное сотрудничество стало новой точкой роста для развития двухсторонних отношений. Все шесть областей Беларуси и город Минск установили побратимские отношения с провинциями и городами Китая. Межрегиональное сотрудничество непрерывно обогащается новым содержанием и играет более важную роль в укреплении и углублении китайско-белорусского сотрудничества и традиционной дружбы между двумя народами, - подчеркнул дипломат. - Кроме того, сотрудничество в период пандемии еще больше укрепило дружбу между двумя народами. После начала вспышки COVID-19 Китай и Беларусь предоставляли друг другу материальную помощь, обменивались опытом в борьбе с эпидемией. В январе и мае правительство Китая безвозмездно предоставляло белорусской стороне партии вакцин против коронавируса".

По мнению главы дипломатической миссии, достигнутые странами в разных сферах результаты демонстрируют высокий уровень взаимодействия и особенности взаимоотношений двух стран, говорит о глубокой дружбе между Беларусью и Китаем, а также отражает истинный смысл пословицы "друг познается в беде".

"Китайско-белорусское сотрудничество имеет большой потенциал и широкие перспективы развития. Перед странами стоит общая задача - защита своего суверенитета, безопасности, а также международной справедливости. Необходимо преобразовать огромные политические преимущества, дружественные отношения двух государств в особые движущие силы для непрерывного расширения всестороннего обмена в области образования, науки, технологий, культуры, увеличивать обмен между "фабриками мыслей" и молодежью, а также непрерывно укреплять взаимопонимание и дружбу между народами", - добавил он.-0-