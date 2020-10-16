Политолог: белорусское государство не уклоняется от вопросов реформы политической системы

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство не уклоняется от вопросов реформирования политической системы. Такое мнение высказал политолог Алексей Беляев в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи напомнили, что в Беларуси начали работать так называемые диалоговые площадки, где обсуждают перспективы развития страны, в том числе конституционную реформу. Все предложения будут аккумулироваться и передаваться на более высокий уровень.

"Я на этой неделе провел три встречи в рамках таких диалоговых платформ. Подобная форма диалога - это свидетельство того, что наше государство слышит то, что говорится, никто не уклоняется от вопросов реформирования политической системы. Эти вопросы четко осознаются, и при этом диалог предлагается всем", - сказал Алексей Беляев.

В то же время он заметил, что на одну из встреч были приглашены представители оппозиции, однако к диалогу они не были готовы. "Дело же на самом деле, на мой взгляд, не только и не столько в личности человека, который занимает пост Президента. Дело в том, что политическая система Беларуси значительно должна отличаться от того, что было в середине 1990-х: из общества кризисного мы перешли в общество более-менее, не побоюсь этого слова, процветающее. Вопрос модернизации либерализации, демократизации нашей политической системы сегодня насущный", - считает политолог.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь заявил, что "власть - это не застывшая монолитная структура, а система готовая к развитию". По его мнению, ультимативное поведение определенной части оппозиции говорит лишь о том, что эти люди не думают о развитии общества и страны. "Они зачищают площадку под нового хозяина, который придет уже со своей устоявшейся моделью", - убежден он.-0-