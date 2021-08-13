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Политика
13 августа 2021, 22:41

Политолог: главное достижение Лукашенко - воспитание у молодого поколения понимания ценности суверенитета

Вадим Боровик. Фото из архива
Вадим Боровик. Фото из архива
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное достижение Президента Беларуси Александра Лукашенко - воспитание у молодого поколения понимания ценности суверенитета. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Никто не говорит о главном достижении Лукашенко - за период нахождения у власти он в крови воспитал у молодого поколения понимание ценности суверенитета", - подчеркнул Вадим Боровик.

По мнению политолога, если сейчас провести опрос молодежи, никто не станет отрицать суверенитет Беларуси и его значение для страны.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в свою очередь напомнил, как недавно достоянием общественности стали переписки и закрытые онлайн-конференции литовских политиков. "Мы увидели, как ими понукают из Берлина, Варшавы, Соединенных Штатов Америки", - сказал он. Иван Эйсмонт заметил, что навряд ли в Вашингтоне при обсуждении вопросов по Восточной Европы прислушиваются к Киеву, Вильнюсу, Риге или Варшаве. "На мой взгляд (пусть они не обижаются), в этом плане это абсолютно политические колонии", - заявил председатель Белтелерадиокомпании.-0-
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