Политолог назвал причины протестов в Кыргызстане

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной протестов в Кыргызстане стало смешение как внутренних, так и внешних факторов, отметил в комментарии РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Здесь имеет место смешение и внешних, и внутренних факторов. Безусловно, США заинтересованы в смещении действующего президента, который, во-первых, считается там слишком пророссийским. Во-вторых, он отказался в прошлом году подписывать соглашение о гуманитарном сотрудничестве. Внешние игроки сделали максимум для такого развития ситуации. В частности, известно, что американские дипломаты встречались в предвыборный период с лидерами оппозиции, призывали их объединяться и не сдаваться", - сказал политолог.

Эксперт отметил, что, с другой стороны, есть очень сильная оппозиция внутри страны и недовольство кадровой политикой действующего президента.

"Ситуация очень неприятная, сложная. Мне кажется, что лучшим выходом было бы попытаться избежать всего этого и начать какие-то мирные переговоры", - сказал он.-0-