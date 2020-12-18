Политолог о санкциях против Беларуси: разве Европа правомочна судить другие страны?

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа не правомочна устанавливать вину тех или иных суверенных государств. Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Коллизионной с точки зрения права выглядит сама постановка вопроса о том, что Европа правомочна устанавливать вину тех или иных суверенных государств, не являющихся субъектами, входящими в Европейский союз. Это выглядит достаточно странно", - отметил Александр Шпаковский.

Комментируя утверждение ЕС третьего пакета санкций против Беларуси, которые в том числе коснулись некоторых предприятий, политолог сказал, что подобные решения вызывают лишь недоумение. Он привел в пример Минский завод колесных тягачей: это предприятие не сотрудничает со странами Запада, да и чем оно могло навредить Евросоюзу? "И там большинство таких предприятий", - обратил он внимание.

По мнению директора представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимира Перцова, введением санкций ЕС провозглашает себя "сообществом исключительных наций", которое может ограничивать права других людей без суда и следствия. "Санкции в отношении предприятий - это протекционизм. Это противоречит нормам ООН", - обратил он внимание.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук убежден, что эффект от санкций очень сомнительный. Более того, они, наоборот, стимулируют страны, против которых введены ограничения, развиваться. "Как и граждане, так и страны, предприятия ищут новые пути развития для себя и за счет этого опережают конкурентов", - сказал он.

Руководитель издательского дома отметил, что введение санкций также рассчитано на психологическое давление. Но их инициаторы сами давно уже девальвировали значение этих методов воздействия. "Они и психологически уже ни на кого не давят, не являются сенсацией. С другой стороны, для своих они нас помечают как врагов", - подчеркнул Дмитрий Жук.

Очередной пакет санкций против Беларуси прокомментировали ранее и в Министерстве иностранных дел. Там заявили, что Беларусь подготовила ответные меры, и некоторые из них довольно чувствительны. "Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - заявили в министерстве.-0-