Политолог: перевороты в Украине не пошли на пользу развитию страны

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки решать вопросы на улице не заканчиваются ничем хорошим. Сильная экономика - это не то, чего добиваются организаторы беспорядков из-за рубежа. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал украинский политолог Руслан Бизяев, сообщает БЕЛТА.

"Если мы возьмем Украину за почти 6 лет, прошедших со времени майдана, то поймем, что ни по одному экономическому, социальному, демографическому или политическому параметру результат не достигнут. Единственное достижение, которое все хвалят, - это безвиз. Но в условиях пандемии, в условиях, когда Евросоюз начинает быть близким к деформированию на три части, - это очень условное достижение", - отметил Руслан Бизяев.

Политолог привел в качестве примера тот факт, что уровень ВВП на душу населения в Беларуси в три раза выше, чем в Украине.-0-