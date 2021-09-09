Политолог предложил развивать в Беларуси модель "консультативной демократии"

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ предложил развивать в Беларуси модель "консультативной демократии", сообщает БЕЛТА.

"Мне нравится китайская модель, она у них называется "консультативная демократия". То есть Коммунистическая партия и органы госуправления принимают решения, используя механизм консультаций с огромным количеством заинтересованных групп", - сказал Юрий Шевцов.

Политолог отметил, что в Беларуси уже было нечто подобное: в рамках подготовки изменений в Конституцию в стране работали диалоговые площадки. "Вот это в Китае доведено до огромных высот. Мне кажется, эта модель позволит Беларуси избежать искусственного выращивания многопартийной системы, оставив зародышам партий возможность спокойного развития и не превращая их в лоббистов внешних интересов", - считает эксперт.

Кроме того, подобный путь развития, по мнению Юрия Шевцова, позволит госаппарату учитывать потребности разных слоев общества и реализует потребность граждан в политической и гражданской активности.-0-