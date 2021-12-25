Политолог: признания Чечко окончательно дискредитировали политику Польши

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Признания польского военнослужащего окончательно дискредитировали политику Польши, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" американский политолог Стив Самарин, сообщает БЕЛТА.

"Эмиль (Чечко. - Прим. БЕЛТА) попробовал, наверное, выразить точку зрения, отличную от той, которую привыкли слышать граждане западных государств, сразу оказался в опале и вынужден был в результате, опасаясь за свою жизнь и свободу, просить убежища в Беларуси. Разумеется, то, что он видел своими глазами, ужасное обращение с гражданским населением, которое пришло просить о помощи и которому эта помощь была обещана. Ливию, Ирак, Иран разгромила не Беларусь, а совершенно другие государства, которые тем же курдам обещали, что у них будет свое государство. А потом, когда этого не состоялось, сказали: ничего, мы вас разместим у нас. Так вот не разместили, а применили против них водометы, слезоточивый газ", - сказал Стив Самарин.

По его словам, когда военнослужащий у иностранного государства, это говорит о многом. "Вероятно, чаша терпения просто переполнилась, и вынужден даже уже военнослужащий бежать из этой так называемой "демократической" страны. По-моему, дискредитировать польскую власть дальше уже невозможно. Она сама себя дискредитировала настолько, что его поступок - просто еще одна монета в эту огромную копилку дискредитации, которую они накопили за многие годы. Вместо того чтобы вести независимую европейскую политику, Польша ведет совершенно непонятную, агрессивную политику в отношении своих же соседей", - отметил политолог.-0-