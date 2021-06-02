Политолог: развитие отношений с Беларусью - это тест на дееспособность украинской элиты

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Украиной и Беларусью - это тест на дееспособность украинской элиты. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается отношений между Украиной и Беларусью, я уверен, что это тест на дееспособность украинской элиты. Она его не проходит", - считает Сергей Михеев.

Политолог уверен, что в интересах украинского государства сохранение нормальных отношений с Беларусью. "Они разрушают себя ради того, чтобы встроиться в чужой геополитический план", - отметил он.-0-