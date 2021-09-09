Политолог: у Беларуси нет возможности быть нейтральной страной в регионе

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси нет возможности быть нейтральной страной в регионе. Такое мнение высказал политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы находимся на границе двух мощных геополитических явлений: российской государственности и союзных ей стран и Европейского союза. Никакой возможности выстроить тут нейтральную Беларусь не существует", - убежден политолог.

По его мнению, Беларусь может быть только в союзе с Россией, иначе она "взорвется" и тогда "будет хуже, чем на Донбассе".-0-