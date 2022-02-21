Политолог: Запад пытается превратить Украину в анти-Россию методом пропаганды и террора

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад пытается превратить Украину в анти-Россию методом пропаганды и террора, заявил российский политолог Сергей Марков во время круглого стола в агентстве "Минск-Новости", посвященного информационной безопасности Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению политолога, у Штатов и натовцев сегодня есть несколько базовых вариантов. Первый, предпочтительный, - "чтобы ничего не происходило, чтобы Россия немного "слилась", и вытолкнуть Путина на путь Горбачева". "Сейчас Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон. - Прим. БЕЛТА) договорился о саммите, и далее бесконечные саммиты, договоры..." - сказал Сергей Марков.

"В чем план? Как нам представляется, план заключается в том, чтобы ускоренными темпами делать из Украины анти-Россию, и эту анти-Россию бросить с боевыми действиями в конце 2023 года - начале 2024-го на Россию, чтобы она победила (понятно, что украинская армия не победит). Чтобы устроить кровавую баню, чтобы население России в ужасе отшатнулось от Владимира Путина и сказало: "Не надо нам таких кровавых бань, пускай все это закончится", - считает Сергей Марков. Тем самым, добавил он, "в России нужно создать вечные 90-е годы".

При этом, заметил политолог, никаких уступок не предполагается. В ответ на требования России убрать венную инфраструктуру началась массовая переброска военной техники и войск к границам России. "А в ответ на требования выполнять Минские соглашения началась массовая переброска оружия киевскому репрессивному режиму, создана армия - 150 тыс. человек. В этой армии практически официально участвуют воинские подразделения ключевых стран НАТО, там находится британский спецназ, польский спецназ. Это то, что разведкой ДНР уже зафиксировано", - сказал Сергей Марков.

Если этот базовый план не удастся, есть запасной, считает эксперт. "Он заключается в том, что мы признаем ДНР и ЛНР и даже вводим туда свои войска. Они (США. - Прим. БЕЛТА) не считают, что это наносит им серьезный ущерб. Они от этого ничего не теряют, но получают возможность дисциплинировать европейских союзников, в том числе закрыть "Северный поток - 2", которому, я считаю, они придают слишком большое значение. Так вот, дисциплинировать европейских союзников, одновременно резко ускорить превращение Украины в анти-Россию. Сейчас они говорят: Россия забрала у вас Крым, а потом (будут говорить. - Прим. БЕЛТА) Россия забрала у вас Крым и Донбасс", - отметил политолог.

Он напомнил, что президент США Джо Байден в своем выступлении примерно три-четыре недели назад сказал, что они "отличают большое вторжение и маленькое вторжение", исходя из этого, последуют разного масштаба ответные действия.

Сергей Марков считает, что России "плохого ничего не будет, если мы признаем Донбасс и введем туда свои войска, поскольку мы решаем важную проблему - гуманитарную, мы защищаем от обстрелов тех людей, которые там". "Я лично сам был в Донецке и просыпался по ночам от артиллерийских снарядов. Обстрелы идут две ночи из трех на протяжении многих лет. Цель - сделать ужас. Как сказал Порошенко, "дети будут сидеть в подвалах". К этой цели они и стремятся", - продолжил он. "Критическая проблема для нас - создание анти-России из Украины методом пропаганды и террора", - подчеркнул политолог.

"Больше всего они боятся ввода наших войск, поэтому стараются максимально отодвинуть (этот момент. - Прим. БЕЛТА). Будет ли ввод наших войск - не знаю, и никто не знает", - заключил он.

Круглый стол проводится совместно Белорусским союзом журналистов и Союзом журналистов России при содействии Клуба главных редакторов и экспертов "Друзья - Сябры" - неформального творческого объединения главных редакторов, экспертов и блогеров.-0-