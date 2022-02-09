Политолог: Запад расшатывает политическую ситуацию в Беларуси в преддверии референдума

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад расшатывает политическую ситуацию в Беларуси в преддверии референдума, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" профессор МГУ имени М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло, сообщает БЕЛТА.

"Запад расшатывает политическую ситуацию в Беларуси в преддверии референдума в первую очередь для того, чтобы затем сделать целый ряд заявлений, что референдум нелегитимен, что он проходил под давлением со стороны силовиков и руководства Беларуси вообще. Что людей туда специально сгоняли силой, что они шли голосовать, потому что боялись. Вот для того, чтобы такие обвинения выдвинуть в отношении Беларуси и руководства страны, необходимо провести подготовительные мероприятия. То есть создать общий информационный фон, сделать вбросы, разного рода фейки, которые все сводятся примерно к одному и тому же. Независимо, как будет проходить референдум - прозрачно или не прозрачно, без нарушений или с нарушениями, - он все равно будет нелегитимным, и Запад его ни в коем случае признавать не станет", - сказал Андрей Манойло.

По его словам, это обычная тактика информационной войны, которую проводит Запад в отношении тех глав государств и политических режимов, которые ему не угодны. "В рамках этих кампаний и операций специальными службами ведущих стран Запада применяются хорошо известные технологии превентивной делегитимизации выборов, которые применялись в Венесуэле, Боливии, Никарагуа. Осенью 2021 года эти же технологии применялись в отношении выборов депутатов Госдумы России. При этом все эти технологии шаблонные, это универсальные приемы, и применяются они по одним и тем же схемам", - констатировал политолог.-0-