Политолог: западные правительства оказались в капкане из-за популистских мер против коронавируса

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные правительства сегодня оказались в капкане из-за популистских мер против коронавируса. Такое мнение высказал политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Эксперт считает, что западная демократия строится на популизме. Когда появился коронавирус, о котором мало было известно, а СМИ начали распространять ужасные слухи, правительства пошли на популистские меры. "Они вынуждены были сделать такой шаг, даже этого не желая и прекрасно понимая экономические последствия своих действий. Сегодня они оказались в капкане", - отметил Алексей Беляев.

Он обратил внимание, что в Беларуси принимаются меры социального дистанцирования. Но при этом не останавливалась экономическая деятельность. "Мир начал закрываться, а Беларусь смогла выйти на определенные ниши, рынки. Всегда в кризисных ситуациях открываются новые возможности. И тот, кто умеет ими пользоваться, кто в данный момент проявляет инициативу, начинает получать выгоду, прибыль", - сказал политолог.-0-