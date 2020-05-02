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02 мая 2020, 22:28

Политолог: западные правительства оказались в капкане из-за популистских мер против коронавируса

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
COVID-19 - тяжелая инфекция, но благодаря предпринимаемым мерам удается добиваться успехов - врач
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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные правительства сегодня оказались в капкане из-за популистских мер против коронавируса. Такое мнение высказал политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Эксперт считает, что западная демократия строится на популизме. Когда появился коронавирус, о котором мало было известно, а СМИ начали распространять ужасные слухи, правительства пошли на популистские меры. "Они вынуждены были сделать такой шаг, даже этого не желая и прекрасно понимая экономические последствия своих действий. Сегодня они оказались в капкане", - отметил Алексей Беляев.

Он обратил внимание, что в Беларуси принимаются меры социального дистанцирования. Но при этом не останавливалась экономическая деятельность. "Мир начал закрываться, а Беларусь смогла выйти на определенные ниши, рынки. Всегда в кризисных ситуациях открываются новые возможности. И тот, кто умеет ими пользоваться, кто в данный момент проявляет инициативу, начинает получать выгоду, прибыль", - сказал политолог.-0-

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