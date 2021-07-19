Политологи: Лукашенко - сильный государственный деятель Европы, умеющий защищать свой народ

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В то время когда Запад вводит очередные санкции против Беларуси, еще сильнее отравляя дипломатический климат, Александр Лукашенко сохраняет спокойствие. Об этом заявил геополитический аналитик из Германии Патрик Поппель, сообщает агентство News Front.

Патрик Поппель обратил внимание, что западные СМИ называют Александра Лукашенко "последним диктатором Европы", но, возможно, стоит объективно взглянуть на нынешнюю ситуацию в стране и действия Президента. "Беларусь сейчас находится в такой же ситуации, в какой несколько лет назад была Украина. Западные государства пытаются оказать влияние, чтобы перетянуть республику на свою сторону. Для этого используются всевозможные грязные стратегии",- подчеркнул эксперт.

Как государственный деятель, Лукашенко должен защищать свой народ и интересы государства от этих влияний. Даже в дебатах о передаче беженцев он действует в интересах народа. "Почему он должен держать в Беларуси беженцев, которые потеряли свои дома в Афганистане, Северной Африке или на Ближнем Востоке из-за вмешательства Запада?"- задал вопрос эксперт.

Патрик Поппель подчеркнул, что, в конце концов, не истребители из Беларуси разрушили существующие государственные системы и инфраструктуру, тем самым уничтожив средства к существованию многих людей. Все эти интервенции пришли с Запада.

"Лукашенко знает, что массовая миграция приносит только социальные проблемы и преступность, поэтому здесь он явно действует в интересах своего народа. И это поведение не находит понимания на Западе, поскольку в Европе уже много лет не хватает таких политиков", - акцентировал внимание эксперт.

"Для меня Лукашенко - последний сильный государственный деятель Европы!" - добавил Патрик Поппель.

Такое же мнение высказал известный российский политолог Сергей Михеев в эфире радиостанции "Вести FM". Он считает, что с Президента Беларуси Александра Лукашенко можно брать пример лидерам других стран, поскольку он "очень быстро отвечает ударом на удар" и думает о своем народе.-0-