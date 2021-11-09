Полномочия главы государства по изменению границ СЭЗ передадут правительству

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О свободных экономических зонах", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 2 августа 2021 года. Он подготовлен в рамках проводимой работы по перераспределению полномочий между органами государственной власти и предусматривает передачу полномочий главы государства по изменению границ свободных экономических зон Совету Министров.

Из ст.7 закона "О свободных экономических зонах" исключаются соответствующие полномочия Президента с внесением необходимых дополнений в ст.8, определяющую полномочия Совета Министров в сфере создания, функционирования и ликвидации свободных экономических зон. В связи с этим корректировки вносятся в ст.12 закона о СЭЗ в части изменения вида нормативного правового акта о решении вопроса об изменении границ СЭЗ с проекта указа Президента на проект постановления Совета Министров.

"Определяется, что с инициативой изменения границ свободной экономической зоны могут выступать областные (Минский городской) исполнительные комитеты и администрация свободной экономической зоны", - уточнила член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Светлана Горваль.

Законопроектом также предусмотрено, что решение об изменении границ свободной экономической зоны с включением в ее границы территорий, на которых расположены земельные участки, представленные землями сельскохозяйственного назначения, землями лесного фонда (природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесов), принимается Советом Министров по согласованию с Президентом.

Предлагаемые законопроектом изменения создают условия для активизации инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования за счет ускорения процесса начала реализации новых инвестиционных договоров, а также включения в границы СЭЗ наиболее востребованных территорий.

"Предусмотренные изменения позволят создать соответствующие условия для активизации инвестиционной деятельности за счет ускорения процесса реализации новых инвестиционных проектов, а также включения в границы свободных экономических зон наиболее востребованных территорий, - отметила депутат. - Свободные экономические зоны - это льготное налогообложение. В нашей стране действует 6 свободных экономических зон, большое количество предприятий находится в их границах и за счет льготного налогообложения это доступные цены, производство на совершенно других условиях и, конечно, привлечение инвестиций из других стран в Беларусь".

Законопроект направлялся на рассмотрение в постоянные комиссии Палаты представителей, главное правовое управление секретариата, Совет Республики и главное государственно-правовое управление Администрации Президента. Концептуальных замечаний и предложений не высказано. -0-

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