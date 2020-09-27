Положить конец войнам и решать злободневные проблемы - что Беларусь ждет от главных структур ООН

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций должна идти в ногу со временем. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что сегодня приходится слышать немало критики в адрес ООН, порой она оправданна, иногда - нет. Беларусь, подчеркнул он, разделяет мнение, что организация должна идти в ногу со временем.

"Нам нужен эффективный и действенный Совет безопасности ООН, который положит конец многочисленным войнам и вооруженным конфликтам, в том числе с учетом необходимости сохранения территориальной целостности и соблюдения норм международного права. Мы хотим видеть более активную Генеральную Ассамблею - своевременно принимающую важные решения по всему спектру злободневных мировых проблем. Мы все заинтересованы в том, чтобы Экономический и Социальный Совет, как и вся система развития ООН, оказывал более эффективное содействие государствам по реализации Целей устойчивого развития", - сказал глава белорусского МИД.

Обновляясь вместе со временем, организация останется нужной всем людям на планете, обратил внимание дипломат. "Беларусь стала страной-подписантом Устава ООН, приняв на себя ответственность в содействии выполнению основных целей организации. Наша страна будет и далее продолжать трудиться над сохранением и развитием созидательного и объединительного начала ООН", - подытожил министр.-0-