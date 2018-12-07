Польша готова к дальнейшему развитию добрососедства с Беларусью - Щенх

7 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Польша готова к дальнейшему развитию добрососедства с Беларусью, в особенности между регионами. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел и администрации Республики Польша Рената Щенх сегодня на заседании белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.
Рената Щенх высоко оценила белорусско-польское взаимодействие между пограничными службами. По ее мнению, развитие таких контактов содействует в целом укреплению сотрудничества между государствами.
Особое внимание заместитель министра обратила на либерализацию Беларусью визового режима, что также очень важно для польской стороны. Укрепление в целом договорно-правовой базы белорусско-польского сотрудничества позволит активизировать двусторонние контакты во всех сферах. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4174 BYN
|2.422 BYN
|2.426 BYN
|USD
|2.1339 BYN
|2.131 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.1964 BYN
|3.188 BYN
|3.195 BYN