Польша готова к дальнейшему развитию добрососедства с Беларусью - Щенх

7 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Польша готова к дальнейшему развитию добрососедства с Беларусью, в особенности между регионами. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел и администрации Республики Польша Рената Щенх сегодня на заседании белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Рената Щенх высоко оценила белорусско-польское взаимодействие между пограничными службами. По ее мнению, развитие таких контактов содействует в целом укреплению сотрудничества между государствами.

Особое внимание заместитель министра обратила на либерализацию Беларусью визового режима, что также очень важно для польской стороны. Укрепление в целом договорно-правовой базы белорусско-польского сотрудничества позволит активизировать двусторонние контакты во всех сферах. -0-