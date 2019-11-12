Польша выступает за более активное выстраивание диалога с Беларусью - Михальский

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Польша выступает за более активное выстраивание диалога с Беларусью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский сегодня на вечере в Доме дружбы по случаю польского национального праздника - Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что стоит открыть белорусско-польское соседство заново, чтобы совместно строить будущее. Он считает важным для обоих государств развивать политический и экономический диалог, учитывая положительный исторический опыт отношений. Посол пожелал, чтобы независимость как Польши, так и Беларуси только укреплялись. "Мы соседи независимые и близкие, народы наших стран хорошо знают друг друга", - сказал он.

Заместитель начальника управления Европы главного управления Европы и Северной Америки Министерства иностранных дел Беларуси Елена Шпакова подчеркнула, что история развития отношений двух стран не была простой. "Беларусь и Польша прошли большой путь к независимости и суверенитету. Мы поддерживаем отношения добрых соседей и партнеров, которые умеют дружить и обсуждать все вопросы, - отметила она. - Благодаря совместным усилиям в последние годы удалось достичь хорошего уровня развития двусторонних отношений". Польша входит в пятерку главных инвесторов Беларуси, польские компании успешно работают в республике, а белорусские - в Польше, добавила она.

Декан факультета международных отношений БГУ профессор Виктор Шадурский подчеркнул огромный потенциал развития политических, экономических и гуманитарных контактов.

Председатель общества "Беларусь - Польша" Анатолий Бутевич в свою очередь заявил о важности исторически тесных белорусско-польских контактов, которые являются хорошим фундаментом для выстраивания сотрудничества на современном этапе.

В мероприятии приняли участие активисты Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, студенты, творческая интеллигенция.-0-

Фото Алины Гришкевич