Польская парламентская делегация посетит Беларусь 21-23 августа

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская парламентская делегация во главе с вице-маршалом Сейма Рышардом Терлецким будет находиться с визитом в Беларуси 21-23 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Программа визита включает переговоры в Палате представителей, Министерстве спорта и туризма. Состоится также отдельная встреча с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Польши. Кроме того, делегация побывает в Мядельском и Глубокском районах.
"Стороны обсудят вопросы расширения межпарламентского взаимодействия, в том числе по линии созданных в парламентах обеих стран рабочих групп, углубления торгово-экономического, инвестиционного, туристического и гуманитарного сотрудничества", - отметили в пресс-службе Палаты представителей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2759 BYN
|2.279 BYN
|2.283 BYN
|USD
|2.0524 BYN
|2.057 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0842 BYN
|3.07 BYN
|3.089 BYN