Польская парламентская делегация посетит Беларусь 21-23 августа

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская парламентская делегация во главе с вице-маршалом Сейма Рышардом Терлецким будет находиться с визитом в Беларуси 21-23 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Программа визита включает переговоры в Палате представителей, Министерстве спорта и туризма. Состоится также отдельная встреча с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Польши. Кроме того, делегация побывает в Мядельском и Глубокском районах.

"Стороны обсудят вопросы расширения межпарламентского взаимодействия, в том числе по линии созданных в парламентах обеих стран рабочих групп, углубления торгово-экономического, инвестиционного, туристического и гуманитарного сотрудничества", - отметили в пресс-службе Палаты представителей.-0-