Пономарева: Беларусь, Россия, Китай - форпосты суверенности в современном мире

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, Россия, Китай - форпосты суверенности в современном мире. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказала профессор МГИМО (Россия) Елена Пономарева, сообщает БЕЛТА.

Эксперт отметила, что технология давления, которую сейчас Запад применяет в отношении Беларуси, не нова. "Эта технология уже не раз применялась западным сообществом, начиная от Балканского кризиса и заканчивая "Белыми касками" в Сирии (организация получила поддержку на Западе, но обвинялась сирийскими властями в связях с экстремистами. - Прим. БЕЛТА), - сказала Елена Пономарева. - В условиях глобализации вырос такой монстр, как глубинное государство, которое представляет собой конгломерат транснациональной компании и наднациональных, военизированных структур и даже международного криминала. И очень часто именно они диктуют свою волю государствам. Я уже не говорю про европейские страны, которые плотно включены в повестку наднациональной структуры, и она определяет их политику. И в белорусском кейсе это очень хорошо видно".

Елена Пономарева пояснила: не сами государства конкретно принимали решения в этой ситуации. "А их фактически заставили, обязали, вынудили подписаться под мнением каких-то еврочиновников. И в этом смысле Россия, Беларусь, Китай - это те форпосты суверенности в современном мире, которые нужно всячески развивать, оберегать и показывать, что можно на самом деле жить достойно, честно и самостоятельно", - добавила она.-0-