Послу Литвы вручена нота протеста в связи с инцидентом на госгранице

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в МИД Беларуси послу Литвы Андрюсу Пулокасу вручена нота протеста в связи с инцидентом на Государственной границе Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"По имеющимся данным, 23 августа 2020 года с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил Государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на 3 км", - отметили в МИД.

Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем.-0-

Минобороны: попытка нарушения госграницы в воздушном пространстве - провокация со стороны Литвы Исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Олег Орлов прокомментировал попытку нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве.

Минобороны: белорусская авиация выполняла задачи сугубо в воздушном пространстве Беларуси Во время встречи литовскому атташе доведена информация о нарушении государственной границы Беларуси в воздушном пространстве с литовской стороны 23 августа и выражен протест. Нарушение было пресечено с использованием вертолета Ми-24 белорусских ВВС.