Послы Беларуси и Австралии обсудили пути активизации сотрудничества

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Направления активизации белорусско-австралийского сотрудничества обсудили сегодня в Москве посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Австралии в РФ и Беларуси по совместительству Грейм Михан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии. "Обсуждены направления активизации двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в рамках международных организаций", - отметили в посольстве. Дипломатические отношения между Беларусью и Австралией установлены 9 января 1992 года. Объем двустороннего товарооборота за январь-сентябрь 2019 года составил $14,3 млн.-0- Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber!