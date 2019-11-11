Послы Беларуси и Австралии обсудили пути активизации сотрудничества

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России
11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Направления активизации белорусско-австралийского сотрудничества обсудили сегодня в Москве посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Австралии в РФ и Беларуси по совместительству Грейм Михан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.
"Обсуждены направления активизации двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в рамках международных организаций", - отметили в посольстве.
Дипломатические отношения между Беларусью и Австралией установлены 9 января 1992 года. Объем двустороннего товарооборота за январь-сентябрь 2019 года составил $14,3 млн.-0-