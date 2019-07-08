Послы Беларуси и Бахрейна наметили шаги по активизации сотрудничества

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

8 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Шаги по активизации белорусско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах были намечены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бахрейна в РФ и Беларуси по совместительству Ахмедом Аль-Саати. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны обсудили перспективы и наметили практические шаги по активизации политического, экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества Беларуси и Бахрейна, по развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.

Дипломатические отношения между Беларусью и Бахрейном установлены 1 июля 1996 года. -0-