Послы Беларуси и Швеции в РФ констатировали интерес к реализации совместных проектов

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Швеции в РФ Малена Мард на состоявшейся в Москве встрече констатировали интерес к реализации белорусско-шведских проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития белорусско-шведских отношений, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, - отметили в пресс-службе. - Стороны выразили общее мнение об имеющемся значительном потенциале двустороннего сотрудничества и обозначили заинтересованность в реализации совместных проектов в конкретных областях, таких как экология, переработка отходов и деревообработка".

Владимир Семашко обратил внимание Малены Мард на преимущества бизнес-климата в Беларуси благодаря принимаемым государством мерам по совершенствованию системы налогообложения, действию льготных режимов для инвесторов, упрощению административных процедур.

"Послу Швеции также была представлена информация о деятельности Республики Беларусь в рамках интеграционных структур", - добавили в дипмиссии.-0-