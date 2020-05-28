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28 мая 2020, 11:39

Посол Азербайджана о промкооперации, поставках нефти и картинах супруги, посвященных Беларуси

Латиф Гандилов
Латиф Гандилов

Азербайджан 28 мая отмечает один из важнейших государственных праздников - День Республики. Именно в этот день в 1918 году в Тифлисе во дворце наместника российского императора на Кавказе было объявлено о создании Азербайджанской Демократической Республики и подписана соответствующая декларация. О значении этого праздника и особенностях белорусско-азербайджанского сотрудничества корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

С Латифом Гандиловым мы встречаемся в самом посольстве. В здании дипмиссии тихо и спокойно, немногочисленные сотрудники сидят в кабинетах и занимаются текущими делами. В предыдущие годы в эти дни здесь, наверняка, было оживленно: посольство готовилось к торжественному приему по случаю Дня Республики.

- Латиф Сейфаддинович, из-за эпидемиологической ситуации не получается встретить этот день торжественно? - интересуюсь у дипломата, пока мы поднимаемся к нему в кабинет. Все посольство украшено картинами, но о них дипломат расскажет позже.

- Мы встречаем этот праздник в условиях короновируса. Вы сами видите, какая сложная в мире складывается ситуация. В марте в Азербайджане были приняты предупреждающие меры: закрылись наземные, воздушные и морские границы, был введен карантин. Я думаю, что благодаря этому смогли предотвратить широкое распространение инфекции в стране. Сейчас некоторые ограничения постепенно снимаются. Полное открытие границ намечается в середине июля. Надеюсь, что к этому времени страна вернется к привычной жизни.

- Отразилась ли эпидемиологическая обстановка на экономическом сотрудничестве Беларуси и Азербайджана?

- Эпидемиологическая обстановка, конечно же, повлияла на экономические отношения не только Беларуси и Азербайджана, но всех стран. Однако белорусско-азербайджанское сотрудничество построено на очень прочном фундаменте, а отношения между нашими президентами Ильхамом Алиевым и Александром Лукашенко являются примером межгосударственных отношений. Уверен, что во второй половине года мы наверстаем упущенное.

Справка: по данным Национального статистического комитета, за январь - март страны наторговали на $106 млн - это в 3,8 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019-го.

По словам посла, Беларусь и Азербайджан по-прежнему нацелены на развитие двустороннего взаимодействия и углубление экономических отношений.

- Сейчас мы понимаем, что торговые отношения - это хорошо, но они имеют какой-то предел, поэтому наши государства ориентированы на кооперационное и интеграционное сотрудничество. Мы уже давно работаем в этом направлении, например, собираем в Азербайджане белорусские тракторы, автомобили МАЗ. В настоящее время завершается строительство тракторного завода в Турции по совместной сборке тракторов, так мы выйдем на рынки третьих стран. Но не надо замыкаться на уже существующих проектах, есть и другие перспективные направления. Это может быть совместное производство генераторов, трансформаторов, лифтов, переработка сельскохозяйственной продукции. Эти вопросы могут обсуждаться.

- Когда говорят о белорусско-азербайджанских отношениях, в первую очередь речь идет о поставках нефти из вашей страны. Азербайджанская компания Socar в марте - апреле поставила в Беларусь несколько танкеров нефти общим объемом свыше 300 тыс. т. Сообщалось, что всего в 2020 году компания может поставить в страну более 1 млн т нефти. Готовятся ли соответствующие контракты?

- Каждый раз, когда в Беларуси возникают проблемы с наличием энергоресурсов, Азербайджан старается оказать поддержку. Думаю, что по мере развития ситуации объем поставок можно будет увеличивать, но это уже будут обсуждать наши нефтяные компании. Для этого найдены соответствующие прочные механизмы. Возможно, здесь появятся и другие формы сотрудничества.

- Какими могут быть новые формы сотрудничества в этой сфере?

- Например, в Беларуси может быть налажена совместная нефтепереработка и последующая продажа продукции на рынок третьих стран. Но это только как пример. Главное, что Азербайджан уже имеет возможность поставлять нефть в Беларусь на постоянной основе. Что будет дальше, вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, возможно, будут обсуждаться во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, который ожидается в этом году.

На стенах кабинета, где мы беседуем с Латифом Гандиловым, как и в холлах посольства - множество картин. На одних представлены белорусские и азербайджанские пейзажи, другие через национальные образы показывают традиции и жизнь двух народов. Оказывается, все они написаны супругой дипломата Наилей Гандиловой. Азербайджанка очень точно и, как видно, с большой любовью запечатлела на картинах белорусские национальные мотивы и орнаменты. Есть и картина, посвященная нынешней пандемии. Всего в посольстве размещены около пятидесяти ее холстов.

- Супруга начала писать картины, когда я работал в Китае. Там за несколько лет она создала около 150 произведений. В Беларуси написала более 50, - проводит экскурсию Латиф Гандилов.

История родной страны, запечатленная в некоторых сюжетах, заставляет его углубиться в размышления и вспомнить историю - события 1918 года, когда была объявлена независимость Азербайджанской Демократической Республики. Январь 1919 года считают победным для молодой азербайджанской дипломатии: Лига Наций на мирной конференции де-факто признала независимость Азербайджана. Несмотря на то, что новое государство просуществовало всего два года, к тем временам у нынешних азербайджанцев особое отношение, ведь именно тогда начала возрождаться азербайджанская государственность. В те годы Азербайджан учредил свои государственные органы, сумел ввести в оборот национальную валюту, создал армию и органы безопасности. Страна стала первой на Востоке, где женщинам было предоставлено избирательное право.

- В 1991 году азербайджанский народ восстановил свою независимость. В нынешнее время мы решили многие вопросы, связанные с интеграцией Азербайджана в мирохозяйственный процесс. У нас появились новые отрасли экономики, реализованы международные проекты. Территория страны превратилась в международный транспортно-энергетический хаб.

После обсуждения современной жизни Азербайджана мы с Латифом Гандиловым вновь возвращаемся к истории. Но в этот раз не так далеко: май - повод вспомнить о сражениях на фронтах Великой Отечественной войны, после которых домой не вернулись 300 тыс. азербайджанцев. Посол добавил, что 128 азербайджанцев стали Героями Советского Союза, 14 из них получили это звание при освобождении Беларуси.

- В Минске 9 Мая прошел парад в честь Дня Победы. Кто-то из зарубежных дипломатов отказался от посещения этого мероприятия из-за эпидемиологической обстановки, а кто-то, наоборот, посчитал своим долгом присутствовать на нем. Вы посещали парад?

- Конечно, ведь День Победы для наших народов является важной датой и святым днем. К сожалению, ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в празднование Великой Победы на пространстве СНГ, отменились многие мероприятия. Но пропустить парад в Минске нельзя было. Наше посольство провело и свои праздничные торжества, приуроченные ко Дню Победы. При участии представителей Исполкома СНГ 6 мая прошел митинг-реквием, где мы почтили память Героя Советского Союза танкиста Наджафгулу Рафиева. В феврале состоялось несколько мероприятий в честь 110-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-майора танковых войск Ази Асланова, принимавшего непосредственное участие в боях за освобождение Минска, Молодечно, Вилейки и Бобруйска. Хочу поблагодарить весь белорусский народ, главу государства за такое внимание не только к своим героям, но и других народов.

Михаил МАТИЕВСКИЙ,

БЕЛТА.-0-

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