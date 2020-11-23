Посол Бангладеш вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 23 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бангладеш в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Камрулом Ахсаном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Камрул Ахсан вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси. В ходе встречи дипломаты обсудили состояние и перспективы белорусско-бангладешского сотрудничества в двустороннем формате", - говорится в сообщении.

Кроме того, речь шла о взаимодействии между Беларусью и Бангладеш в рамках международных организаций.

Камрул Ахсан в 2018 году в качестве заместителя иностранных дел Бангладеш посещал Беларусь с целью участия в белорусско-бангладешских межмидовских политических консультациях.-0-