Посол: Беларусь продолжит развивать экономические связи с Афганистаном и в нынешних непростых условиях

15 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит развивать экономические связи с Афганистаном и в нынешних непростых условиях. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Олег Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Даже в нынешних сложных политических условиях мы продолжим нашу работу, тем более ассортимент товаров, которые поставляем в Афганистан, востребован при любой конфигурации власти: трактора, сельскохозяйственные машины, детское питание, лекарство. Особенно по двум последним позициям мы имеем достаточно большой запрос от афганского бизнеса", - рассказал Олег Иванов.

Дипломат заметил, что товарооборот Беларуси с Афганистаном в прошлом году был значительно больше, чем, например, с Пакистаном. В этом году объемы торговли должны достичь $220 млн. "Несмотря на внутренние политические катаклизмы, гражданскую войну, страна живет", - констатировал посол. -0-